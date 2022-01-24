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الإثنين، 24-01-2022 10:16 م

الصقيع أثر بشكل محدود على بعض الأصناف...

لا "ارتفاعات جنونية" في أسعار الخضار والفواكه وبعض الأصناف تأثرت بالعرض والطلب - أرقام

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الوكيل الاخباري - نشر السوق المركزي نشرة أسعار الخضار والفواكه التي وردت إلى السوق المركزي الاثنين 24/1/2022 والتي بينت ارتفاعاً في أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه الواردة إلى السوق.

 

وقال مصدر مطلع لـ"الوكيل الاخباري" إن موجة الصقيع التي ضربت وادي الأردن والذي يورِّد معظم الخضار والفواكه إلى السوق المركزي في العاصمة عمان أثرت على أسعار الخضار، بحيث تأثرت الكميات الواردة إلى السوق المركزي.

 

وأضاف أن موجة الصقيع أثرت على عملية العرض والطلب، حيث أن كميات الخضار التي تأثرت بالصقيع قلّ انتاجها وتصديرها إلى السوق المركزي مما أدى إلى ارتفاع محدود ولفترة محدودة سيكون الارتفاع في أسعارها.

 

وبينت نشرة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي أن البندورة وصل أعلى سعر لها 20 قرش/كيلو، والخيار 80 قرش/كيلو، الكوسا 100 قرش/كيلو، البطاطا 55 قرش/كيلو.

 

وبينت النشرة التي تطلع عليها موقع "الوكيل الاخباري" أن معظم الأصناف شهدت استقراراً في أسعارها عما كانت تباع عليه الأمس الأحد، باستثناء ارتفاع محدود في بعض الأصناف، وهو العائد إلى العرض والطلب.

 

وكانت مواقع إخبارية نشرت عن ارتفاع وصفته بالجنوني في أسعار الخضار والفواكه، حيث تبين بعد بحث الوكيل الاخباري والرجوع إلى النشرة الاسترشادية في أسعار الخضار والفواكه الواردة إلى السوق المركزي أن الارتفاع كان محدوداً، وعلى بعض الأصناف فقط، فيما استقرت أسعار الكثير من الأصناف وانخفضت أخرى.

 

وتالياً نشرة أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي ليوم الاثنين 24/1/2022:

 

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