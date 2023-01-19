لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - بين التقرير المروري لإذاعة الأمن العام صباح اليوم، إلى عدم وجود وفيات أو إصابات بالغة بسبب حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الإدارات المروية إن ذلك يعود إلى فضل وعي المواطن والتزامه بنصائح وتوجيهات الإدارات المرورية التي انعكست إيجاباً بعدم تسجيل أي وفاة بسبب حوادث السير خلال ال 24 ساعة الماضية.



وأضاف التقرير أن جميع الطرق الخارجية ومداخل العاصمة ومخارجها تشهد حركة سير نشطة تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، داعيا المواطنين ومستخدمي الطريق الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر واتباع قواعد السير والمرور العامة، حفاظا على سلامتهم.

