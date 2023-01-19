الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال

امين عمان: المواطن سيلمس نتائج ملفتة بخصوص أزمة السير في عمّان

قرار من السيسي حول زواج دبلوماسي مصري من فتاة أردنية

وزير الخزانة الأميركي الأسبق: هناك احتمالية لحدوث ركود اقتصادي في 2023

لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

أعمال صيانة لفواصل التمدد أعلى جسر خو بالزرقاء

صناع السياسة في المركزي الأمريكي يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة

إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة بمخيم جنين

السعودية.. تخريج 211 مجندة بمركز تدريب القدرات في السجون

وسائل إعلام: فرنسا تدرس احتمال توريد دبابات "Leclerc" إلى أوكرانيا

الخميس، 19-01-2023 11:19 ص

لا وفيات بسبب حوادث السير خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - بين التقرير المروري لإذاعة الأمن العام صباح اليوم، إلى عدم وجود وفيات أو إصابات بالغة بسبب حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان


وقالت الإدارات المروية إن ذلك يعود إلى فضل وعي المواطن والتزامه بنصائح وتوجيهات الإدارات المرورية التي انعكست إيجاباً بعدم تسجيل أي وفاة بسبب حوادث السير خلال ال 24 ساعة الماضية.


وأضاف التقرير أن جميع الطرق الخارجية ومداخل العاصمة ومخارجها تشهد حركة سير نشطة تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، داعيا المواطنين ومستخدمي الطريق الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر واتباع قواعد السير والمرور العامة، حفاظا على سلامتهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ازمة سير (9)

امين عمان: المواطن سيلمس نتائج ملفتة بخصوص أزمة السير في عمّان

image (1)

أعمال صيانة لفواصل التمدد أعلى جسر خو بالزرقاء

12202217124523420986220

فصل مبرمج للتيار الكهربائي لغايات الصيانة عن مناطق في معان اليوم - أسماء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

التعامل مع 36 ملفاً حول الممارسات المخلة بقواعد المنافسة في 2022

291e4094-whatsapp-image-2023-01-19-at-9.08.08-am

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية- أسماء

0L5A5725

أسعار الخضار في السوق المركزي

أخبار متعلقة
3

الدفاع المدني ينقذ ركاب حافلة جرى تداول فيديو لهم يناشدون إنقاذهم - صور

الأمن العام

الأمن العام يدعو الأردنيين إلى تقليل الحركة

2202019213352384965562

تعرف على الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار- أسماء

e22b6fd9-06c9-4f48-b101-565c00e8e277

الامن العام يصدر بيان حول الحالة الجوية ويحذر

إدارة-حماية-الأسرة-أرشيفية

افتتاح المبنى الجديد لقسم إدارة حماية الأسرة والأحداث بالمفرق

RG0A0289

الأمن: جميع الطرق الداخلية والخارجية سالكة