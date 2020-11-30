لجنة الأوبئة: جائحة كورونا بدأت بالتراجع في الأردن

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن هناك عوامل تؤكد أن الجائحة استقرت، وبدأت بالتراجع في الأردن.



وأضاف حجاوي في تصريحات صحفية، إن الموجة الحالية من كورونا استقرت وبدأت بالتراجع.

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وأوضح أن نسبة الإصابات من إجمالي الفحوصات، تراجعت عن الأسابيع الماضية، عدا عن تراجع الإدخال للمستشفيات.



وتابع حجاوي، "هذا لا يعني التراخي، بل يجب استمرار الإجراءات الوقائية، لأن عودة الجائحة ممكنة في أي وقت".



وذكر أن مدة الموجة الوبائية، تمتد في حدّها المتوسط، إلى 4 أشهر، مبينا أن التوقعات كانت تشير إلى أن الموجة الحالية التي بدأت شهر أيلول الماضي، ستتوقف مع نهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل.



