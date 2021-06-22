لجنة الاوبئة توضح حول مزج جرعات مطاعيم كورونا



الوكيل الاخباري -

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أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام الحجاوي، أن الأردن لم يسمح بمزج جرعات المطاعيم ضدّ فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مراكز البحث العلمي العالمية تدرس امكانية مزج بعض أنواع المطاعيم.وقال الحجاوي في مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني إن هناك لقاحات تُعطى بجرعة واحدة، وأخرى بجرعتين، وبعضها يسمح أو يحتاج إلى جرعة معززة، ولكنها كلها تشترك بالهدف وهو ايجاد أجسام مضادة لدى متلقي اللقاح، فيما أشار إلى وجود اختلافات في آلية صنع وانتاج المطاعيم المختلفة، ولم يحصل حتى اللحظة أن قامت دولة بمزج جرعة مطعوم مع جرعة أخرى.وتابع: "الجرعة الأولى عادة ما تعطي مناعة بنسبة (40%)، ونحتاج بعدها (21) يوما على الأقل لأخذ الجرعة الثانية، فيما يُفضّل تأجيل الجرعة الثانية من بعض الأنواع إلى أكثر من ذلك".ولفت إلى أن "مطعوم سبوتنيك، مثلا، تختلف فيه الجرعة الثانية عن الأولى".