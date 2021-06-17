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الخميس، 17-06-2021 10:37 ص

الأوبئة لـ الوكيل : بانتظار وصول 2 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي

سبوتنك


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن المملكة تعاقدت مع الشركة الموردة للقاح " سبوتنيك V " الروسي المضاد لكورونا بحيث يصل الأردن خلال فترة قصيرة 2 مليون جرعة منه.

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وأشار حجاوي لـ " الوكيل الإخباري " أن المملكة بانتظار وصول الشحنة من لقاح "سبوتنيك V" بحيث يتم إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين وفق خطة الصحة في إعطاء المطاعيم .


وكان قد أجاز الأردن الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات.


 




 

 


 

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