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وزير الداخلية : مستشفيات المملكة ما تزال تعمل بجاهزية عالية

الإثنين، 21-06-2021 06:19 م

وزير الداخلية : مستشفيات المملكة ما تزال تعمل بجاهزية عالية

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية " أن مستشفيات المملكة ما تزال تعمل بجاهزية عالية واجراءات اعطاء المطاعيم تسير بطريقة منظمة والاقبال عليها سيساعدنا كثيرا على فتح القطاعات بشكل أكبر واسرع ، لافتا الى أننا وقياسا بدول أخرى  نجحنا في مواجهة الوباء لكنه لم ينته بعد وانما هناك انحسار في اعداد الاصابات بالفيروس وعلينا الاستمرار في الالتزام بالاجراءات الصحية والوقائية والالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي  .

وبين " ان الدولة الاردنية وقيادتها الهاشمية الحكيمة تعي كل الظروف المحيطة سواء على مستوى الاقليم او على مستوى العالم وهي ظروف متغيرة ومع ذلك لدينا الوعي الكامل والقدرة على التعامل مع المستجدات والمتغيرات التي تحدث" .
وشدد الوزير على ان الشباب هم الركيزة الاساسية في بناء المجتمع وتطوره وهم فرسان التغيير وقادة المستقبل داعيا اياهم الى عدم الالتفات الى الشائعات والتصدي لها لما تسببه من اثار سلبية لصورة الاردن وسمعته الطيبة داخليا وخارجيا.

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واضاف ان الاعداد الكبيرة من اللاجئين في الاردن فرضت علينا مسؤولية كبيرة وانهكت قطاعات الصحة والمياه والطاقة والتعليم والبنية التحتية داعيا دول العالم الى تحمل مسؤولياتها تجاه الاردن في هذا المجال.

وقال وزير الداخلية في حديثه مع الشباب ايضا ورده على استفساراتهم، أن الوضع المالي للأردن مستقر بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على الاردن كما هي على باقي دول العالم ، مؤكدا سعي الحكومة الحثيث لفتح افاق جديدة للإقتصاد من خلال تحفيز المشاريع الإنتاجية والإستثمارية وايجاد فرص عمل وتشجيع السياحة "

 




 

 


 

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