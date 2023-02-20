لجنة الدعم المجتمعي تنظم أنشطة وفعاليات للاجئين السوريين في الطفيلة

الوكيل الاخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في محافظة الطفيلة دورات تدريبية وفعاليات متنوعة استهدفت اللاجئين السوريين والمجتمع المحلي، وذلك ضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" في الطفيلة بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



وقال منسق اللجنة مدير الصندوق الأردني الهاشمي في الطفيلة / مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي، علي البداينة، في تصريح صحفي، إن الدورات والفعاليات، تهدف إلى توفير خدمات الرعاية والتدريب والمتابعة لشؤون الأسر السورية في الطفيلة إلى جانب المجتمع المحلي وتحقيق احتياجاتها التدريبية ورفع قدراتها الإبداعية وتنمية مهاراتها الأساسية في العديد من المجالات.

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