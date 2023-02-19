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الأحد، 19-02-2023 04:48 م

خفض الفاقد المائي في الطفيلة إلى 45 بالمئة

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الوكيل الإخباري - تمكنت إدارة عقد مياه الطفيلة من تخفيض الفاقد المائي نتيجة اتخاذها جملة إجراءات إدارية وفنية وتكنولوجية بالتزامن مع رفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات ومحطات الضخ، وتحسين التوزيع المائي في مختلف مناطق المحافظة.

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وقال مدير إدارة عقد مياه الطفيلة، المهندس إبراهيم الهودي، إن مديرية الفاقد المائي في إدارة الطفيلة استطاعت على مدار السنوات الأخيرة تخفيض نسبة الفاقد المائي من 68 بالمئة إلى 45 بالمئة، لافتا إلى التوسع ببرامج حماية مصادر المياه والحد من الاعتداءات من خلال حملات ضبط الاعتداءات.


وأضاف، في تصريح صحفي، أن الإدارة عملت على تأهيل شبكات مياه قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، وإعادة تأهيل وصلات منزلية وتمديد خطوط جديدة في بعض المناطق، مع تركيب عدادات حديثة، ومراقبة ضغط وضخ المياه في الشبكات، وتصحيح بيانات المشتركين والمواقع الجغرافية من خلال مشروع المسح الشامل، بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للفاقد المائي.


وبين أن الاستراتيجية تهدف إلى تقليل الفاقد المائي على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن إجراءات تخفيض الفاقد المائي تأتي ضمن جهود وزارة المياه التي تنفذها بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتعاون الدولي عبر مشروع يهدف إلى تقليل الفاقد المائي من خلال تغيير الشبكات والعدادات وبناء خزانات رئيسية من أجل عملية السيطرة على الفاقد المائي.


ولفت المهندس الهودي إلى أن جهود فرق الصيانة والمتابعة في الإدارة أسهمت في تحقيق نسبة متميزة في الحد من الفاقد المائي من خلال زيادة سرعة الاستجابة وتقليل الوقت في معالجة وإصلاح الأعطال وتسرب المياه والكسور في خطوط المياه من خلال طواقم مجهزة بأجهزة الكشف عن الفاقد وتحديث أنظمة للمعلومات الجغرافية GIS لتحسين سرعة الاستجابة بدقة وتفعيل مبدأ التعاون مع المواطنين والقطاع الخاص، خاصةً مع المقاولين بالعمل على تحديد الخطوط الناقلة قبل تنفيذ وإعادة تأهيل الطرق.


وأكد استمرارية الإدارة في الطفيلة بجهودها في استبدال عدادات المياه المعطلة والحد من الاستخدام غير المشروع للمياه وإغلاق مظلات لا يوجد عليها عدادات، وتسجيل قراءات المشتركين بالشكل الصحيح، وتحسين بعض شبكات المياه في بصيرا والقادسية من خلال حزمة مشروعات مائية سيتم تنفيذها وختم عدادات كبار المستهلكين.

 




 

 


 

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