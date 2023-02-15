الزراعة تفتح أسواق بيع الأغنام في الجنوب اعتبارا من الجمعة

الوكيل الإخباري - قررت وزارة الزراعة فتح أسواق بيع الأغنام في محافظات الجنوب ( الكرك، الطفيلة، معان ، العقبة ) اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل وذلك وفق مراقبة ومتابعة بيطرية من قبل مديرية الزراعة المعنية.

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وبينت الوزارة في بيان لها، أنه تقرر السماح بدخول مربي وتجار الأغنام فقط، ومنع دخول العجول والأبقار .



وأضاف البيان أنه سيستمر عمل خبراء منظمة الصحة الحيوانية الى المحافظات الجنوبية وذلك لتقييم إجراءات الوزارة وتحديد مصدر العدوى وانتهاء الزيارات لمحافظات الشمال وبؤرة الإصابة في الضليل.



ونوه إلى أنه لم يسجل أي إصابات في مزارع جديدة ضمن مزارع الابقار في الضليل ولم تسجيل اصابات في مزارع خارج منطقة الإصابة، مع استمرار الإجراءات الاحترازية في محيط بؤرة الاصابة .



