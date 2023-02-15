زراعة الطفيلة :لا إصابات بمرض الحمى القلاعية في المحافظة

الوكيل الاخباري - أكد مدير مديرية زراعة محافظة الطفيلة بالوكالة، الدكتور باسل المسيعديين، خلو محافظة الطفيلة من الإصابات بمرض الحمى القلاعية، وذلك جراء الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة لتطعيم المواشي في مختلف مناطق المحافظة.



وقال الدكتور المسيعديين، في تصريح صحفي، إن جميع الأبقار في المحافظة جرى تحصينها بجرعات الوقاية اللازمة، منذ إعلان وزارة الزراعة عن حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية.



وبين أن حملة شاملة نفذتها مديرية البيطرة في المديرية استهدفت تطعيم جميع الأبقار في الطفيلة بعددها البالغ زهاء 300 رأس، في وقت استكملت الحملة الوطنية لتطعيم الماعز والأغنام التي نفذت خلال شهري تشرين الأول وكانون الأول الماضيين.

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