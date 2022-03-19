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السبت، 19-03-2022 10:06 م

لجنة المرأة في نقابة الصحفيين تنظم فعالية بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم

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الوكيل الاخباري - أقامت لجنة المرأة في نقابة الصحفيين في مقر النقابة اليوم السبت، فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم في مقر النقابة تكريماً لجهود المرأة الصحفية واسهاماتها المختلفة في العمل الصحفي بالرغم من تحديات المهنة .

وجرى خلال الفعالية مناقشة عدد من المحاور لرفع سوية أداء عمل الزميلات الصحفيات منها تمكين وزيادة الدعم لهنّ في القطاع الخاص وإعطائهنّ علاوة المهنة، وتعزيز حضورهنّ على الساحتين الاعلامية والنقابية والعمل على إشراك أزواجهنّ وأبنائهن في التأمين الصحي للنقابة، ووقف استغلال جهودهنّ في بعض المواقع الالكترونية.

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