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الأربعاء، 16-03-2022 05:45 م

بلدية الطفيلة الكبرى تفتتح وحدة لتمكين المرأة

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الوكيل الاخباري - افتتحت بلدية الطفيلة الكبرى، بالشراكة مع صندوق مشاريع المرأة العربية، اليوم الأربعاء، وحدة تمكين المرأة في مبنى البلدية، لجهة دعم وتعزيز دور المرأة وإدماجها في مختلف النشاطات والفعاليات والمشروعات.

وأكدت مديرة سياحة الطفيلة عضو لجنة بلدية الطفيلة الكبرى، خلود الجرابعة، خلال افتتاح الوحدة، بحضور الهيئة الإدارية لتجمع لجان المرأة الأردني في الطفيلة، أن هذه الوحدة ستكون حاضنة قوية ذات أسس متينة ومعايير دقيقة تعمل على استقطاب ودمج المرأة واستلهام المقترحات والأفكار الإبداعية لديها .

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