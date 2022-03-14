الجمارك تحصل على المركز الأول في التحول إلى الحكومة الإلكترونية

الوكيل الاخباري - حصلت دائرة الجمارك على جائزة التحول إلى الحكومة الإلكترونية والتي يمنحها مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز بتحقيقها المركز الأول على مستوى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.



وأعرب مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة عن فخر الدائرة بحصولها على هذه الجائزة التي تأتي ضمن خطتنا الاستراتيجية من خلال تقديم خدمات جمركية إلكترونية متميزة وسريعة لمتلقي الخدمة وكذلك أتمتة جميع الإجراءات الجمركية وحوسبتها وصولًا إلى خدمات متميزة لجميع المتعاملين مع الدائرة، والتي تعكس رؤية ورسالة دائرة الجمارك بالوصول إلى دائرة خالية من الأوراق والتواصل مع المراجعين إلكترونيًا.

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