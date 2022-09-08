لجنة تحقيق بتعرض طالب للضرب المبرح بمدرسة في الرصيفة- صور

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

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أكد مدير تربية لواء الرصيفة الدكتور خالد الحجاج، اليوم الخميس أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حادثة تعرض طالب للضرب المبرح من قبل معلم في احدى المدارس الحكوميه في لواء الرصيفة.



وقال الحجاج لـ "الوكيل الاخباري" إن مديرية تربية الرصيفة ترفض الضرب في مدارسها، حيث ان هذا التصرف مخالف للقوانين والأنظمة.



وأضاف أنه اطمأن على صحة الطالب، وحالته جيدة جدا.



وكان قد تعرض طالب لضرب مبرح أمس الأربعاء بواسطة بربيش من قبل احد المعلمين أدى إلى احداث جروح في جسمه.

وتعرض طالب مدرسة في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء للضرب والإهانة من قبل أحد المعلمين في مدرسته.













