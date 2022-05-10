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الثلاثاء، 10-05-2022 08:03 م

لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين تدعو إلى دعم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - دعت لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين، إلى ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على المسجد الاقصى واحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الزميل عبدالله القاق وحضور أعضاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، حيث قررت اللجنة إقامة فعالية بمناسبة يوم النكبة الذي يصادف 15 أيار الجاري. وناقشت اللجنة التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الاقصى والشعب الفلسطيني.

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