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الأحد، 09-10-2022 10:33 ص

لسائقي العمومي ترميز "50".. اشتراك بالضمان مقابل 89 قرشا

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدء حملة لتشجيع سائقي المركبات العمومية التي تحمل ترميز "50" إلى المبادرة للاستفادة من برنامج استدامـة ++ المتضمن "دعم الاشتراكـات" لمدة 18 شهراً، اعتبارا من صباح اليوم الأحد وغدا الاثنين في العاصمة عمان في منطقتي شارعي مكة ووادي صقرة.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، إن الهدف من الحملة هو تحمّل السائق لاشتراكات لا تزيد عن (89) قرشاً شهريـاً إذا ما اختار الشمول على شريحة 50% في تأمين الشيخوخة.

 

وأوضحت أن موظفي المؤسسة سيتواجدون أمام مبنى الإدارة العامة للمؤسسة ومبنى الفرع الرقمي بشارع مكة وأمام مبنى فرع ضمان عمان المركز في وادي صقرة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عصراً، حيث سيقومون بالإلتقاء والتحاور مع سائقي التكسي والسرفيس وحافلات النقل العام وتوزيع برشورات توضيحية بهذا الخصوص وتعريفهم بأهمية اشتراكهم بالضمان الاجتماعي والمنافع التأمينية المترتبة لهم وكذلك ما يقدمه برنامج استدامة ++ من دعم للاشتراكات المترتبة عليهم لقاء شمولهم بالضمان. 


وحول آلية الاشتراك وتقديم طلب الإستفادة فقد أوضحت المؤسسة أن تقديم الطلب متاحٌ من خلال الخدمات الإلكترونية على موقعها www.ssc.gov.jo أو من خلال الإتصال على الرقم 117117 من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة العاشرة مساءً أو مـراجـعة أيٍّ من فروعها ومديرياتها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

 

 

 




 

 


 

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