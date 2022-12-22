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الخميس، 22-12-2022 10:53 م

لقاء بغرفة تجارة إربد يبحث حلولا لمشاكل المدينة الحرفية

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الوكيل الاخباري - وعد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي بمعالجة المشاكل والقضايا التي تواجه أصحاب المحال التجارية والكراجات والميكانيك في المدينة الصناعية "الحرفية" وذلك ضمن الأطر القانونية والإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاء يبحث حلولا لمشاكل المدينة الحرفية عقده الدكتور الكوفحي مع نقيب أصحاب مهن الميكانيك وعدد من أصحاب الكراجات في المدينة الصناعية "الحرفية" بغرفة تجارة إربد، بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورئيس فرع النقابة فريد الحواري.

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