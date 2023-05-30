لقاء بين رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ونظيره الأسترالي

الوكيل الإخباري - عقد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، لقاء مع رئيس هيئة الانتخاب الأسترالية توم روجرز، عبر تقنية الاتصال المرئي.

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وقدم المعايطة خلال اللقاء المرئي، الذي حضره وجاهيًا السفير الأسترالي في عمان برنارد لنتش، نبذة عن نشأة الهيئة في عام 2011، كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، بهدف ضمان إجراء انتخابات نيابية تتوافق مع المعايير الدولية.



ووفق بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أكد المعايطة، أن الهيئة التي باشرت عملها في شهر أيار من العام 2012، تمكنت من العمل على بناء هيكلها المؤسسي وتوفير ضمانات استدامته، وأدارت أول عملية انتخابية بعد إنشائها 2013.



وأشار إلى أهمية إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، التي منحت الهيئة إدارة ملف الأحزاب السياسية، إضافة الى التشجيع على الانخراط في العمل الحزبي وتشكيل أحزاب برامجية، مبينًا أن عدد الأحزاب السياسية التي عقدت المؤتمر الخاص بها بلغت 27 حزبا سياسيا.



وتطرق المعايطة إلى جهود الهيئة في مجال التوعية حيال القوانين الجديدة الناظمة للحياة السياسية، وإطلاق العديد من البرامج التثقيفية مثل برنامج "أنا أشارك" الذي أطلقته الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد؛ بهدف تعريف الشباب بأهمية المشاركة السياسية والتركيز على مفاهيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر.



ولفت إلى أن الهيئة نفذت حملات توعية عبر وسائل الإعلام ومن خلال إنتاج فيديوهات رقمية، إضافة الى عقد لقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وتوزيع مطويات تتضمن معلومات ونصوصا مبسطة من القوانين النافذة؛ بهدف نشر التوعية والتثقيف السياسي.



بدوره، أبدى السفير برنارد لنتش، الاستعداد لفتح آفاق التعاون المشرك وتقديم الدعم اللازم للهيئة، بما يخدم العملية الانتخابية.



وثمن روجرز، انفتاح الهيئة المستقلة للانتخاب على الإدارات الانتخابية العالمية، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، ما يعزز من الإجراءات التي تتوافق مع المعايير العالمية.