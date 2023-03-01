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لقاء في الطفيلة يبحث الاحتياجات التربوية

الأربعاء، 01-03-2023 06:15 م

لقاء في الطفيلة يبحث الاحتياجات التربوية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - بحث مجلس محافظة الطفيلة، خلال اجتماع عقد في مديرية تربية وتعليم لواء بصيرا، اليوم الأربعاء، أبرز احتياجات ومطالب القطاع التربوي من مشروعات الأبنية والصيانة ومستلزمات العملية التربوية .

واستمع أعضاء المجلس إلى عرض قدمه مدير تربية بصيرا المهندس ياسين شقيرات، حيال العديد من القضايا والتحديات المتعلقة بمدارس اللواء، وأبرز مشروعات وأعمال الصيانة المدرجة على خطة 2022 /2023.

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