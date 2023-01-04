لقاء يبحث آليات تنفيذ مشاريع المياه المتعثرة بإربد

الوكيل الاخباري - ناقش مجلس محافظة إربد خلال لقاء تنسيقي اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني مع مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس احمد البطاينة ومديري إدارات المياه في ألوية المحافظة سبل تذليل العقبات أمام مشاريع المياه المتعثرة التي كانت مدرجة على موازنة العام الماضي وقيمتها مليون و800 ألف دينار.



وقال بني هاني خلال اللقاء الذي حضره مساعد محافظ إربد للتنمية رامي بدر، ومديرة أشغال المحافظة المهندسة رحاب العتوم، إن نسبة الإنجاز في مشاريع المياه المدرجة على أجندة العام الماضي كانت صفر بالمئة ما يعني أن المبالغ المرصودة ستعود إلى الموازنة العامة ولا يمكن تدويرها.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة