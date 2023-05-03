لم تخرج من المنزل منذ 16 عاما .. إخلاء مريضة وزنها 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

الوكيل الإخباري - تمكن فريق متخصص من كوادر دفاع مدني الزرقاء والمؤلف من 20 شخصا اليوم من إخلاء مواطنة ثلاثينية وزنها حوالي 400 كيلو غرام من منزلها في الزرقاء لواء الرصيفة في عمارة في الطابق الثاني إلى أحد مستشفيات العاصمة عمان لاستكمال علاجها من مرض السمنة المفرطة .

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وقال مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد المهندس محمد خريسات إنه تم استخدام معدات خاصة لإخراجها من منزلها نتيجة وزنها الزائد بعد وضع خطة خاصة وعمل مسح شامل للمنزل منذ يوم أمس.



وعبرت المواطنة عن سعادتها بالخروج من المنزل الذي لما تغادره منذ حوالي 16 عاماً.





