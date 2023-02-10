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الجمعة، 10-02-2023 11:48 م

مأدبا: تضرر البنية التحتية للشوارع جراء المنخفض الجوي الأخير

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الوكيل الإخباري - ألحقت الأمطار التي تساقطت في مأدبا خلال المنخفض الجوي الأخير أضرارًا بالبنية التحتية للشوارع وأدت إلى ظهور عيوب فيها تستدعي من الجهات المعنية الوقوف عليها ومعالجتها.

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وانتشرت في شوارع مأدبا الحفر الكثيرة سواءً كانت رئيسية أو فرعية وتجمع المياه في الشوارع، بحيث يعيق حركة السير نتيجة غياب عبارات تصريف المياه سواءً كانت عبارات أنبوبية أو صندوقية.


وقال رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح، إن غزارة الأمطار واستمرارها لمدة طويلة أدى إلى ظهور هذه العيوب خصوصًا في الشوارع القديمة، مشيرًا إلى أن البلدية وضعت خطة شاملة لمعالجة هذه العيوب أولا بأول.


وأضاف الرواجيح، أن البلدية ستباشر بعملية ترقيع لكل الحفر التي ظهرت بعد انحسار الحالة الجوية ودون أي تأخير تلافيًا لأي أضرار تلحق بمركبات المواطنين.


وبخصوص مشاكل تجميع المياه في الشوارع وعدم وجود مصارف لها، أكد أن هناك عطاءً بقيمة نصف مليون دينار سيتم طرحه قريبًا لإنشاء مصارف مياه وعبارات صندوقية وأنبوبية تحد من مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشوارع تستهدف البؤر الساخنة في مأدبا.


وبين، أن البلدية أدركت مبكرًا أهمية الاعتناء بالبنية التحتية للشوارع والحفاظ عليها، فطرحت عطاء خلطات إسفلتية ساخنة بقيمة مليون دينار، وعطاءً آخر لفتح وتعبيد شوارع جديدة بقيمة نصف مليون دينار.


وعبر الرواجيح، عن أمله بأن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين البنية التحتية للشوارع، علمًا بأن هذه العطاءات من صندوق البلدية، مشددًا أن شوارع مأدبا ومناطقها بحاجة لأكثر من ذلك ولكن البلدية تعمل وفق إمكانياتها.

 




 

 


 

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