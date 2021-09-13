مأدبا تفوز بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة السياحة والآثار، الاثنين، عن فوز مدينة مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية لـ 2022، بعد تحقيقها للمعايير والشروط المرجعية كافة التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة.

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وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إنّ اختيار مأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، سيسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمدينة خاصة والأردن بشكل عام، إضافة إلى جذب المشاريع الاستثمارية الرائدة في مختلف المجالات واستثمار الموارد الطبيعية والثقافية والدينية الفريدة للمدينة وزيادة فرص العمل والتقليل من البطالة.



وبين، أن الوزارة تسعى إلى أن تكون مدينة مأدبا مركزاً للتراث الحضاري والديني وموطنا للفسيفساء والحرف اليدوية في المملكة، مؤكّدا أن مأدبا مدينة غنية بالتراث والعراقة والمعالم الأثرية والدينية وتشتهر بالمعالم التاريخية، بالإضافة إلى المعالم الطبيعية الخلابة من وديان مميزة وإطلالات جبلية فريدة من نوعها.



وأشارت المنظمة العربية للسياحة في كتاب تهنئة وجهته لوزارة السياحة والآثار، إلى أنها تعمل جاهدة بالتعاون مع الوزارة لتنمية وتطوير السياحة في الأردن وجعلها وجهة سياحية خاصة للعائلة العربية لما تتمتع به المملكة من مقومات سياحية.



وذكرت أن المعايير الجديدة في اختيار عاصمة السياحة العربية، ركزت على الإدارة السياحية في المدينة والبنية التحتية والموارد السياحية وغيرها من المؤشرات.

وبينت، أن اختيار إحدى المدن العربية عاصمة للسياحة العربية، جاء لتشجيع حركة السياحة العربية البينية مع إبراز الخصوصية والعادات والتقاليد المميزة لكل مدينة، وإبراز القيمة السياحية لكل مدينة يتم اختيارها ودورها في دعم صناعة السياحة العربية والتواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى.



وبينت المنظمة معايير وأسس الاختيار التي ينبغي أن تتوفر في المدينة، والتي تشتمل على الإدارة السياحية والبنية التحتية للسياحة والموارد السياحية وتنوع الأنماط والأنشطة السياحية والحفاظ على البيئة وحمايتها والاستجابة للمستجدات السياحية والنتائج المرجوة من السياحة بالمدينة والسلامة والأمن والاستقرار السياحي والسلامة الصحية.

