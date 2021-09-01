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الأربعاء، 01-09-2021 01:25 م

السياحة تدعو المنشآت السياحية للالتزام بأوامر الدفاع والبروتوكولات الصحية

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة السياحة والآثار المنشآت السياحية ومرتاديها، الى ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، وذلك بعد دخول المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات "صيف آمن" حيز التنفيذ.

وشددت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على المنشآت بضرورة الالتزام بتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية فقط، إضافة الى الالتزام بالبروتوكولات الصادرة عن وزارتي السياحة والعمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم هذه الخدمة.

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