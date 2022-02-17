مؤتمر صحفي بعد قليل في رئاسة الوزراء للإعلان عن الإجراءات التخفيفية

الوكيل الإخباري - يعقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول بعد قليل مؤتمرا صحفيا، في رئاسة الوزراء للإعلان عن الإجراءات التخفيفية للتعامل مع جائحة كورونا واستعراض الحالة الوبائية في المملكة.

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وعلم موقع "الوكيل الإخباري"، أن المؤتمر سيتضمن الاعلان عن عدد من الإجراءات التخفيفية ونسب فحوصات كورونا اليومية ونسب التطعيم حتى الآن.



يشار إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أكد اليوم خلال زيارته إلى محافظة الكرك أن الحكومة ستعلن اليوم الخميس عن تخفيف العديد من الإجراءات والقيود المفروضة للتعامل مع جائحة كورونا.

