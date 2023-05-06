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السبت، 06-05-2023 04:52 م

مؤسسة التدريب المهني تكرم عددا من متقاعديها

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الوكيل الإخباري - كرم مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، مندوبا عن وزير العمل، عدداً من متقاعدي المؤسسة.

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وقال الغرايبة في كلمة خلال حفل أقيم في معهد السلط للتدريب المهني، إن المؤسسة تحرص دائماً على التواصل مع منتسبيها من المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم سواء في مجال التدريب أو الاستشارات، مؤكداً أن باب المؤسسة مفتوح دائماً لأي إضافات أو اقتراحات تخدم عملها.


من جانبه، قال المهندس سالم تيم، في كلمة له نيابةً عن المتقاعدين، "كان لنا شرف المساهمة في دفع عجلة سير العمل نحو ما تحقق من إنجازات كبيرة لخدمة الوطن والمواطن، تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني".


وتضمن الحفل كلمة ترحيبية من مديرة معهد السلط اعتزاز شنيكات، عبرت فيها عن شكرها لزملائها المتقاعدين، لما قدموه من خدمات جليلة أثناء عملهم في المؤسسة.


وفي ختام الحفل، الذي حضره عدد من الفاعليات الرسمية والشعبية في محافظة البلقاء، سلَّم الغرايبة المتقاعدين شهادات وهدايا تذكارية.

 




 

 


 

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