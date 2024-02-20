الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 20-02-2024 07:03 ص

مؤسسة الغذاء والدواء تعلن عن تفاصيل استعداداتها لرمضان اليوم

عرباية


الوكيل الاخباري - يعقد المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، والأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "الغذاء والدواء .. إنجاز وتحديات"، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.


ويتضمن اللقاء عدة موضوعات أبرزها، تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الصناعة الغذائية والدوائية، والأمن الدوائي ومخزون الأدوية وآلية تسعيرها، وكيفية الرقابة على الغذاء، واستعدادات مؤسسة الغذاء والدواء لشهر رمضان المبارك.


 




 

 


 

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