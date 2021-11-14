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الأحد، 14-11-2021 01:36 م

مؤسسة ولي العهد: استقبال 7400 طلب انتساب لبرنامج أنا أشارك

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الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة ولي العهد عن استقبالها لـ 7431 طلب انتساب قدمها طلاب وطالبات الجامعات الأردنية، للالتحاق ببرنامج أنا أشارك بمرحلتيه، "أنا أشارك وأشارك+".

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وبينت المؤسسة في بيان صحفي، الأحد، أن عدد طلبات الانضمام لبرنامج "أنا أشارك" للفصل الأول من العام الدراسي (2021 - 2022) بلغ 5979 طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبات لبرنامج "أشارك +" 1452 طالبا وطالبة للعام الدراسي كاملا.


واضافت ان الطلبة ينتسبون لـ 13 جامعة هي، "الحسين التقنية واليرموك والعلوم والتكنولوجيا وجدارا ومؤتة والحسين بن طلال والبلقاء التطبيقية في المركز، وكلية الكرك والهاشمية والزرقاء والأردنية والأميرة سمية والألمانية الأردنية".


ويعتبر برنامج "أنا أشارك" من البرامج التابعة لمؤسسة ولي العهد والمندرجة ضمن محور عمل القيادة ضمن استراتيجية عملها، ويتم العمل عليها تنفيذا لاتفاقية عمل مشتركة بين المؤسسة والمعهد الديمقراطي الوطني وبتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.


يذكر أن البرنامج لامنهجي، يتدرب فيه طلبة الجامعات على الممارسات الديمقراطية ويشاركون في جلسات تدريبية على المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والانتخابات ودور وسائل الإعلام.

 

أما "أشارك +" فيتخلله تنفيذ ورش عمل على مدار عام دراسي كامل يتعلم فيه الطلبة كيفية تحديد ومعالجة القضايا التي تهم المجتمع، وكيفية حشد الرأي وكسب التأييد بالإضافة إلى كيفية بناء تواجد فاعل حول قضيتهم وتحديد صناع القرار والمؤثرين والتواصل معهم.

 

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