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ماذا يعني رفع أسعار الفائدة في الأردن وما تأثيره على القروض ؟ - تفاصيل

الخميس، 16-06-2022 03:27 م

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة في الأردن وما تأثيره على القروض ؟ - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قرر البنك المركزي اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 19/6/2022.

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ورفع أسعار الفائدة يعني (رفع كلف الحصول على التمويل أو القرض أوالتسهيل من البنوك) - أي قرار زيادة الكلفة على هذه الديون - بحيث تصبح بحاجة إلى تخصيص مبالغ أكبر لخدمتها من (أقساط وفوائد ) بهدف تقليل اتجاه الناس للحصول على قروض جديدة لمواجهة التضخم، وبالتالي خفض الأسعار، خصوصا للسلع الأساسية كالطاقة والغذاء.


هذا الرفع سيكون له تأثير مباشر على القروض والتسهيلات الممنوحة للأفراد،  بحيث ترتفع أسعار الفائدة وتزيد قيمة القسط الشهري للبنك ما يجعل طلب المستهلكين على القروض أقل.


على سبيل المثال لا الحصر ( مواطن حصل على قرض شخصي من احد البنوك وبنسبة فائدة 8.5% مع رفع أسعار الفائدة فإنها تصبح 8.81% وقيمة القسط الشهري يزيد من 153 الى 170 ديناراً بارتفاع يبلغ 18 دينار، وذلك بعد أن يًُبلغ البنك العميل بهذه الزيادة.


وعليه فان الهدف من قرار رفع أسعار الفائدة، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد.


ورفع الفائدة كذلك سيدفع باتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها على فوائد مرتفعة من  البنك كأداة استثمار، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق وكبح التضخم. 

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