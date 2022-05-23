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الإثنين، 23-05-2022 02:27 م

المحتسب رئيسا تنفيذيا للصندوق الأردني للريادة

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة الصندوق الأردني للريادة، الذي يساهم البنك المركزي الأردني بنحو 50% من رأس ماله، تعيين محمد عبد المعز المحتسب رئيساً تنفيذيا.

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ويتمتع المحتسب بخبرة تزيد عن 21 عاما في مجال ريادة الأعمال والاستثمارات وإدارة الشركات، حيث تشمل مسيرته المهنية خبرات في القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، وعمل في عدد من مجالس إدارة شركات في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.


ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة الإلكترونيات الطبية من جامعة كينت في المملكة المتحدة.

 


 




 

 


 

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