ما القرارات التي قد تتخذها الحكومة بعد ارتفاع اصابات كورونا ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر حكومي مطلع ان الحكومة ستعيد النظر خلال الفترة القادمة في بعض القوانين والاجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة خلال جائحة كورونا .



وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان الحكومة ستعيد النظر في بعض القرارات من حيث التعديل عليها او الغاء بعضها وذلك وفقاً لما يتناسب مع الوضع الراهن .



وبين المصدر ان الإجراءات الاحترازية التي من المتوقع اتخاذها في خضم ارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً لن تتعدى مرحلة التشديد على تلقي المطعوم والإلتزام بأوامر الدفاع وسبل الوقاية والتباعد .



واشار المصدر أن آخر ما يمكن التفكير به هو اللجوء للإغلاقات أو الحظر،والعودة عن قرار استمرار التعليم الوجاهي بالمدارس والجامعات ، نافياً كل ما يشاع حول هذا الأمر .

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