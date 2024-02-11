ما حكم الصيام بشهر شعبان.. الإفتاء تجيب

الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم صيام شهر شعبان وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها فيه؟

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وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعاً؛ ولكن يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا."



وأضافت "يستثنى من التحريم هنا الصيام في حالات معينة وهي، أولاً من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض، ثانياً من شرع في صيام شعبان من بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأياماً من النصف الثاني منه، ثالثاً من نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة".



وكان مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أعلن أن اليوم الأحد، هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجري.

