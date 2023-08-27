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الأحد، 27-08-2023 08:59 م

ما مصير ديوان الخدمة مع نهاية 2023؟

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنه ينتهي قبول أي طلبات في مخزون ديوان الخدمة المدنية هذا العام، كما ينتهي عمل الديوان بشكله ووضعه الحالي، في إطار إصلاح القطاع العام.

وبيّن الخصاونة، في تصريحات أمس السبت، خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث" أنه ستحل محل ديوان الخدمة هيئة للخدمة المدنية والإدارة العامة، بحيث تكون مطلع العام المقبل هيئة رقابية تنظيمية للموارد البشرية.

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وأضاف الخصاونة، أن التعيين سيصبح لا مركزيا، بحيث تُعين الوزارات موظفيها، فيما تتثبّت الهيئة من موضوع اعتبارات الحوكمة والكفاية والجدارة والاستحقاق .



 




 

 


 

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