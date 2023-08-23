تعيينات في وزارة الأوقاف - أسماء

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين للتعيين بوظيفة إمام على وظائف الفئة الأولى مراجعة مبنى الوزارة الكائن في جبل الحسين/شارع الرازي/وحدة خدمة الجمهور مصطحبين معهم الوثائق التالية وذلك حسب المواعيد المبينة لكل منهم لاستكمال إجراءات التعيين ومن يتخلف عن موعده المحدد يعتبر مستنكفاً.



صورة مصدقة عن المؤهلات العلمية ( بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه ) عدد 2



صورة مصدقة عن شهادة الولادة عدد 2



صورة مصدقة عن الهوية الشخصية عدد 2



صورة مصدقة عن دفتر العائلة كاملاً عدد 2



صورة مصدقة عن دفتر خدمة العلم ( التأجيل ) او شهادة إ نهاء الخدمة العسكرية عدد 2



كتاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي+كشف تفصيلي بالاشتراكات عدد 2



كتاب من مؤسسة التقاعد العسكري والمدني عدد 2



صور شخصية عدد 3



خبرات مصدقة عدد 2



شهادة عدم محكومية حديثة ( الأصلية ) عدد 2



كشف رقم حسابات الايبان



الثلاثاء 29/8/2023



عجلون/قصبة عجلون



محمد بسام عبد الغفور القضاه



زاهر محمد احمد القضاه



عبدالله خلدون ضيف الله المومني



اوس محمد حسن الربابعه



محمد عبدالله يحيى عبد الغني



احمد فواز سليمان الطافور



علي حسين مصطفى الربابعه



احمد مصطفى محمد قواقنه



عباده محمد حسن الزغول



محمد حسين علي بني اسماعيل



الباديه الشماليه/الشمالية الغربية



علي غازي هلال الخالدي



العاصمه/الجامعه



ابراهيم اسماعيل حسن علوان



عدنان مازن فالح مهيدات



العاصمه/ناعور



مصطفى خالد مصطفى سالميه



العاصمه/القويسمه



ابراهيم زياد يوسف الشويكي



الباديه الوسطى/الموقر



ابراهيم احمد جميل الشنيطي



الاربعاء 30/8/2023



الكرك/القصر



احمد نايف طويرش الرشايده



معاذ مخلد سليم الليمون



الكرك/عي



عبد الكريم ثائر عبد الكريم الرواشده



الكرك/الاغوار الجنوبيه



علي سلامه علي العزازمه



مادبا/قصبه مادبا



سامر حسن جمال خليل



صالح ماجد صالح ابو عيشه



صهيب زكريا احمد الوخيان



الباديه الجنوبيه/الحسنية / معان



مهند فالح سعود السميحيين



الطفيله/بصيرا



محمد ظاهر علي عيال سلمان



منتصربالله حربي محمد السعودي



همام عاصم فتحي الرفوع



الباديه الجنوبيه/القويرة

اضافة اعلان