ما هي المرتفعات التي ستتساقط عليها الثلوج؟ - أسماء

الوكيل الإخباري - يبدأ تأثير المنخفض الثلجي على الأردن بالدخول مع ساعات مساء اليوم الأحد، حيث تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية باردة جداً مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة.
وقال الراصد الجوي مامون عقل لـ " الوكيل الإخباري "بأنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج بالمناطق الجنوبية، فيما يُتوقع أن تشهد مناطق شمال ووسط المملكة زخات من الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 1000 متر عن سطح البحر.
وينشر "الوكيل الإخباري" ارتفاعات المناطق التي تزيد عن 1000 متر في الشمال والجنوب والتي من المتوقع أن تشهد تساقطاً للثلوج :
معان
معان 1100-1140
الشوبك 1360-1460
وادي موسى 900-1400
الطيبة الجنوبية 1050-1400
جبل مبرك 1727
ايل 1430-1450
الحسينية 1050-1070
الطفيلة
الطفيلة 900-1140
بصيرا 1020-1200
الرشادية 1200-1605
الكرك
الكرك 960-1060
عي 850-1150
القصر 1170-1308
عجلون وجرش
عجلون 800-1000
عنجرة800-1247
ساكب 900-1200
سوف 700-1247
السلط 740-1060
البلقاء
الطف/ إسكان المغاريب 1000-1018
النبي يوشع 1000-1108
العاصمة عمان
صويلح 1097-1000
تلاع العلي 1200-1100
الجبيهة 1100-1000
خلـــدا 1050-1000
دابوق 1050
الجامعة الأردنية 1050
ام السماق 1020
ضاحية الرشيد 1055
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