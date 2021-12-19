ما هي المرتفعات التي ستتساقط عليها الثلوج؟ - أسماء

الوكيل الإخباري - يبدأ تأثير المنخفض الثلجي على الأردن بالدخول مع ساعات مساء اليوم الأحد، حيث تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وتتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية باردة جداً مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة.



وقال الراصد الجوي مامون عقل لـ " الوكيل الإخباري "بأنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج بالمناطق الجنوبية، فيما يُتوقع أن تشهد مناطق شمال ووسط المملكة زخات من الثلوج فوق المرتفعات التي تزيد عن 1000 متر عن سطح البحر.



وينشر "الوكيل الإخباري" ارتفاعات المناطق التي تزيد عن 1000 متر في الشمال والجنوب والتي من المتوقع أن تشهد تساقطاً للثلوج :



معان

معان 1100-1140

الشوبك 1360-1460

وادي موسى 900-1400

الطيبة الجنوبية 1050-1400

جبل مبرك 1727

ايل 1430-1450

الحسينية 1050-1070



الطفيلة

الطفيلة 900-1140

بصيرا 1020-1200

الرشادية 1200-1605



الكرك

الكرك 960-1060

عي 850-1150

القصر 1170-1308



عجلون وجرش

عجلون 800-1000

عنجرة800-1247

ساكب 900-1200

سوف 700-1247

السلط 740-1060



البلقاء

الطف/ إسكان المغاريب 1000-1018

النبي يوشع 1000-1108



العاصمة عمان

صويلح 1097-1000

تلاع العلي 1200-1100

الجبيهة 1100-1000

خلـــدا 1050-1000

دابوق 1050

الجامعة الأردنية 1050

ام السماق 1020

ضاحية الرشيد 1055

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