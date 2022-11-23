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الأربعاء، 23-11-2022 04:43 م

مبادرة في العقبة لتزويد المدارس بمستلزمات الإسعافات الأولية

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الوكيل الإخباري - أطلقت جمعية الهلال الأحمر الأردني، اليوم الأربعاء، في مدينة العقبة، مبادرة لتزويد المدارس بصناديق ومستلزمات الإسعافات الأولية، بالتعاون مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم ومبادرة "أترك أثرا".

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وأكدت مديرة تربية العقبة الدكتورة سمية البرديني، أهمية المبادرة الرامية إلى توفير الإسعافات الأولية في المدارس، مشيدة بجهود جمعية الهلال الأحمر الأردني فرع العقبة في خدمة المجتمع المحلي وخاصة القطاع التربوي.


من جانبه، بين رئيس فرع الجمعية بالعقبة محمود الغرابلي، أن هذه المبادرة جاءت تنفيذا لخطة الجمعية في التشاركية مع المؤسسات الوطنية، لافتا إلى أنه تم تجهيز 40 صندوق إسعافات أولية مزودة بجميع المستلزمات الطبية التي تحتاجها المدارس وسيتم توزيع دفعة ثانية من الصناديق قريبا.


بدوره، أشاد رئيس مبادرة "أترك أثرا" الدكتور محمد كريشان، بالتعاون بين الجمعية والتربية والتعليم وجهودهمها في توفير مستلزمات طبية في المدارس الحكومية، لافتا إلى أن مبادرة "اترك أثرا" نفذت في العقبة عدة نشاطات، تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي، حيث استفاد منها العديد من القطاعات والمناطق التابعة لمحافظة العقبة.

 




 

 


 

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