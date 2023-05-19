الجمعة 19-05-2023
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الجمعة، 19-05-2023 08:59 م

متحف البترا يحتفل باليوم العالمي للمتاحف

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الوكيل الاخباري - رعى رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات فعالية أقيمت اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف حول "إشراك جيل الشباب الأردني في التعليم عن ماضي عمان وتعداد ثقافاته " في متحف البترا.اضافة اعلان


وأكد الفرجات، أن السلطة مستمرة بدعم وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده على المضي في سبل الارتقاء بالقطاع السياحي بشكل عام والمتاحف بشكل خاص .

وأضاف، أن السلطة بالرغم من الصعوبات التي مرت بها خاصة جائحة كورونا ملتزمة بالخطة الاستراتيجية للنهوض بالواقع السياحي في البترا، وفي اليوم العالمي للمتاحف تسعى السلطة لافتتاح متحفين مخصصين لعرض الحياة الشعبية.

وتحدث أمين عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين عن قيمة اليوم العالمي للمتاحف وأهمية الحفاظ عليه وتعليمه للأجيال بكافة سبل التكنولوجيا المتطورة، مؤكداً على دور سلطة إقليم البترا في إدارة ومتابعة شؤون متحف البترا وتقديم أفضل الخدمات لزواره.

 




 

 


 

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