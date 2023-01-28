متحف الدبابات يحتفي بعيد ميلاد القائد الأعلى

الوكيل الإخباري - احتفل متحف الدبابات الملكي، اليوم السبت، بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الحادي والستين.

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واشتمل الحفل الذي جاء بالتزامن مع الذكرى الخامسة لافتتاح المتحف على استقبال الزوار مجاناً، ومشاركة موسيقات القوات المسلحة الأردنية التي قدمت معزوفات وطنية في قاعات المتحف وحرصت على مرافقة الزوار في جولاتهم في المتحف.



كما شاركت مؤسسة "ورجامي" بفقرات للأطفال ورسومات وورش تفاعلية والمتمثلة في فن "الارويجامي" وفن "الكولينج" والرسم والتلوين والذي يهدف إلى بناء المهارات والقدرات لدى الأطفال وتنمية روح الإبداع لديهم.



وشهد المتحف إقبالاً كبيراً من الأهالي والعائلات الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبات الوطنية الغالية على قلوب الأردنيين وما يقدمه المتحف من نشاطات تلبي رغبات الأطفال والعائلات وتنمي فيهم حب الوطن.



يشار إلى أن المتحف الذي افتتحه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية في 29 كانون الثاني عام 2018 يحتوي على 15 قاعة تسرد للزائر التسلسل التاريخي للأحداث التي عاصرتها تلك الدبابات والمدرعات، والذي بدوره يستقبل العديد من الزوار من داخل المملكة وخارجها.