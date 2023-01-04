الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

وفاة و 4 اصابات بحادث سير مروع على طريق اربد - عمان

الملك ورئيس الإمارات يعقدان لقاء في أبوظبي

الارصاد الجوية تنفي تساقط الثلوج الكثيفة بالاردن اليوم

توافق أردني بحريني على "آليات لتعزيز التعاون" في ختام اجتماعات لجنة وزارية مشتركة

الأمن العام : كلّ ما ينشر عن وجود عصابات تقوم بإهداء ( ميداليات) هي إشاعات

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الرائد محمد حتامله

عقل: مبيعات الكاز تضاعفت 8 مرات بعد قرار تجميد الضريبة

362 إشاعة تداولها أردنيون العام الماضي

رئيس الوزراء يصل إلى المنامة في زيارة رسميَّة على رأس وفدٍ وزاري

مندوبا عن الملك.. العيسوي يشارك بتشييع جثمان الراحل عبد السلام المجالي

الأربعاء، 04-01-2023 04:57 م

جمعية جماعة الإخوان المسلمين تدين اقتحام المسجد الأقصى

244644595_108393064951319_7792648351035729366_n


الوكيل الإخباري - دانت جمعية جماعة الإخوان المسلمين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعات من المستوطنين واعتبرته شكلا من أشكال العنف والغطرسة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والمسلمين عموما.

اضافة اعلان


وأكدت الجماعة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا النمط من السياسة الإسرائيلية المستفزة من شأنه أن يعزز حالة عدم الاستقرار في الداخل الفلسطيني والمنطقة برمتها، وفيه أيضا تعد صارخ على مقدسات المسلمين وحقوق الشعب الفلسطيني، وضرب بعرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية.


وقالت إنها تقف مع الأشقاء الفلسطينيين في دفاعهم عن الأقصى الشريف ضد أي فعل يمثل اعتداء على الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه وتدنيس المقدسات، مشددة على وقوفها بقوة خلف جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في المسؤولية الهاشمية التاريخية عن المقدسات الدينية في القدس الشريف.


وأضافت أن هذا الاقتحام يمثل انتهاكا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وللواقع التاريخي في القدس ومقدساتها، بما يشكل اتجاها خطيرا في التعدي والاعتداء والاستفزاز، وهو ما يتطلب موقفا عربيا ودوليا حازما وجادا وسريعا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

وفاة و 4 اصابات بحادث سير مروع على طريق اربد - عمان

ww

الملك ورئيس الإمارات يعقدان لقاء في أبوظبي

www

توافق أردني بحريني على "آليات لتعزيز التعاون" في ختام اجتماعات لجنة وزارية مشتركة

الامن

الأمن العام : كلّ ما ينشر عن وجود عصابات تقوم بإهداء ( ميداليات) هي إشاعات

ffff

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الرائد محمد حتامله

12023214728220172914

عقل: مبيعات الكاز تضاعفت 8 مرات بعد قرار تجميد الضريبة

أخبار متعلقة
DqcG3dvW4AA_Axr

الملك: التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة

1671111722199

وزيرة الدولة للشؤون القانونية تلتقي السفيرة البريطانيّة

Fj76In3WYAAhoj-

الملك: حماية ورعاية المقدسات واجب ديني وتاريخي

171401_888

عين على القدس يسلط الضوء على وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في الأقصى

6391c9ae29589

الملك يتابع سير الإنجاز في مشروع تأسيس مركز محمية العقبة البحرية

339973_54_1633501430

الحجايا: الملك عبر عن ارتياحه لتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية