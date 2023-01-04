جمعية جماعة الإخوان المسلمين تدين اقتحام المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - دانت جمعية جماعة الإخوان المسلمين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعات من المستوطنين واعتبرته شكلا من أشكال العنف والغطرسة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والمسلمين عموما.

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وأكدت الجماعة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا النمط من السياسة الإسرائيلية المستفزة من شأنه أن يعزز حالة عدم الاستقرار في الداخل الفلسطيني والمنطقة برمتها، وفيه أيضا تعد صارخ على مقدسات المسلمين وحقوق الشعب الفلسطيني، وضرب بعرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية.



وقالت إنها تقف مع الأشقاء الفلسطينيين في دفاعهم عن الأقصى الشريف ضد أي فعل يمثل اعتداء على الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه وتدنيس المقدسات، مشددة على وقوفها بقوة خلف جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في المسؤولية الهاشمية التاريخية عن المقدسات الدينية في القدس الشريف.



وأضافت أن هذا الاقتحام يمثل انتهاكا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وللواقع التاريخي في القدس ومقدساتها، بما يشكل اتجاها خطيرا في التعدي والاعتداء والاستفزاز، وهو ما يتطلب موقفا عربيا ودوليا حازما وجادا وسريعا.