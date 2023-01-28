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السبت، 28-01-2023 04:18 م

إطلاق المرحلة 16 من متنزهات الحسين الوطنية

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الوكيل الإخباري - أطلق أمين عمّان يوسف الشواربة، اليوم السبت، من منطقة النصر، المرحلة السادسة عشر من سلسلة متنزهات الحسين الوطنية احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وعيد الشجرة.

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وقال الشواربة "إن تعزيز الرقعة الخضراء في العاصمة تأتي تماشيا مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بزيادة الغطاء الأخضر شرق عمان وتعزيز جهود مكافحة التصحر والحفاظ على الغطاء النباتي الأخضر ولتأمين متنفس طبيعي للمواطنين، وانطلاقا من خطط وبرامج الأمانة لإدامة الثروة الحرجية ".


وأكد أن الأمانة ستواصل أعمال الزراعة التي تحقق التوازن البيئي في المنطقة مع الأخذ بالاعتبار إدامة المتنزهات أمام المواطنين كمتنفس مجتمعي.


ووفقاً لمدير دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر في الأمانة زيد الحديد، شملت أعمال المرحلة السادسة عشر ومساحتها 82 دونما زراعة 5700 من أشجار الصنوبر والأشجار الحرجية وهي من إنتاج دائرة المتنزهات في أمانة عمان.


وأضاف أنه تمت أعمال سناسل حجرية للحفاظ على كمية أكبر من التربة، وتنفيذ ممرات وأرصفة، وخزان مياه بسعة 50 مترا مكعبا وشبكات ري وخطوط ناقلة في هذه المرحلة.


وقال عضو مجلس الأمانة عن منطقة النصر، إن زراعة الأشجار وتعزيز الغطاء الأخضر ينعكس على الحد من الزحف الصحراوي والتخفيف من حدة الجفاف جراء تراجع كميات الأمطار.

 




 

 


 

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