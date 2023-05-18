متخصصون: القطاع الزراعي في الأردن يواجه العديد من التحديات والصعوبات

الوكيل الإخباري -

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أكد خبراء ومتخصصون أن القطاع الزراعي في الأردن يواجه العديد من التحديات والصعوبات في ظل التوسع العمراني على حساب الرقعة الزراعية، ونزوح الأيدي العاملة من المناطق الزراعية النائية إلى المدن و تأثير التغيرات المناخية، وندرة المياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج ابرز التحديات.وأشار هؤلاء الى عزوف الأجيال الصاعدة عن مهنة الزراعة، سيما وأنها لا تواكب التطور التقني مقارنةً ببقية الصناعات .وأكدوا هؤلاء أن الخطوات المتقدمة التي شهدها الأردن في مجال الزراعة بحاجة إلى استجابة أكبر لتذليل العقبات سيما أن الزراعة تعتبر من أقدم المهن في تاريخ البشرية وما تزال المصدر الرئيسي للغذاء وركيزةً اقتصاديةً للعديد من الدول.وحسب الإحصاءات السكانية من المتوقع أن ينمو سكان العالم بنحو مليارين إضافيين بحلول عام 2050، يقابل ذلك نمو محدود بالأراضي الصالحة للزراعة لا يتعدى 4% فقط، ما يعني انخفاض المحاصيل الزراعية مقابل الطلب، وارتفاع الأسعار المحاصيل، وتزايد المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي في حال استمر المزارعون بتبنّي الأساليب التقليدية للزراعة.