الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تُقر قانون العفو العام وتحيله لمجلس الأمَّة بصفة الاستعجال

الحكومة: 7355 سجيناً سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار

العجلوني: خطة لبناء كليتين طبية بالقرب من مستشفى الحسين السلط الجديد

إصابة سوري في غارة إسرائيلية شرقي لبنان

الملك يؤكد للرئيس الفرنسي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

لجنة السياحة النيابية تقر معدل قانون السياحة لسنة 2024

الجيش ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة 4 دول

التراث الملكي ينشر فيديوهات حول البادية الأردنية ومشروع ري رحمة بوادي عربة

غوتيريش: هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة

مجاهد: كسوف الشمس في ولادة هلال شوال لن يُشاهد في أي دولة عربية

الأحد، 24-03-2024 02:55 م

مجاهد: كسوف الشمس في ولادة هلال شوال لن يُشاهد في أي دولة عربية

e4a70550-00f5-41c7-85eb-5fce64e30127


الوكيل الإخباري- قال الفلكي عماد مجاهد، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، ان السماء ستشهد كسوفا كليا للشمس هو الأول في هذا العام مساء يوم الاثنين الموافق 8/4/2024، ما يعني أن ولادة شهر شوال القادم ستكون مرئية بالعين المجردة.

اضافة اعلان


واشار مجاهد  الى ان الكسوف سينتصف في تمام الساعة 9:18 مساء بتوقيت المملكة، لكنه لن يشاهد في أي دولة عربية او إسلامية، حيث يشاهد الكسوف الشمسي المرتقب في كندا والولايات المتحدة الامريكية والمكسيك فقط.


ويعتبر كسوف الشمس من الشواهد المرئية على ولادة الهلال وبداية الشهر الجديد حيث لا يشاهد القمر عند وجوده في الاقتران أي في الولادة سوى في حالة واحدة وهي حادثة كسوف الشمس، ويتولد بناء على ذلك هلال شهر شوال.


وقال إن الكسوف ليس له أي تأثير على حياة الناس وليس مسببا أو إشارة الى حدوث كوارث طبيعية . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4414

الحكومة تُقر قانون العفو العام وتحيله لمجلس الأمَّة بصفة الاستعجال

66001bfa70bbd

الحكومة: 7355 سجيناً سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار

1694710158833

العجلوني: خطة لبناء كليتين طبية بالقرب من مستشفى الحسين السلط الجديد

13991809699_601f56ccc3_c

الملك يؤكد للرئيس الفرنسي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

66001706b9220

الجيش ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة 4 دول

339932210_610984553888729_6307606113262729189_n

التراث الملكي ينشر فيديوهات حول البادية الأردنية ومشروع ري رحمة بوادي عربة