مجاهد: كسوف الشمس في ولادة هلال شوال لن يُشاهد في أي دولة عربية

الوكيل الإخباري- قال الفلكي عماد مجاهد، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، ان السماء ستشهد كسوفا كليا للشمس هو الأول في هذا العام مساء يوم الاثنين الموافق 8/4/2024، ما يعني أن ولادة شهر شوال القادم ستكون مرئية بالعين المجردة.

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واشار مجاهد الى ان الكسوف سينتصف في تمام الساعة 9:18 مساء بتوقيت المملكة، لكنه لن يشاهد في أي دولة عربية او إسلامية، حيث يشاهد الكسوف الشمسي المرتقب في كندا والولايات المتحدة الامريكية والمكسيك فقط.



ويعتبر كسوف الشمس من الشواهد المرئية على ولادة الهلال وبداية الشهر الجديد حيث لا يشاهد القمر عند وجوده في الاقتران أي في الولادة سوى في حالة واحدة وهي حادثة كسوف الشمس، ويتولد بناء على ذلك هلال شهر شوال.



وقال إن الكسوف ليس له أي تأثير على حياة الناس وليس مسببا أو إشارة الى حدوث كوارث طبيعية .