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الخميس، 08-07-2021 09:49 ص

مجاهد لـ الوكيل : تهويل بتوقعات وصول الجرم السماوي إلى الأرض

كوكب


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الفلكي عماد مجاهد حول المقال الذي نشره قبل أيام عن الجرم الغريب هاومواموا أنه يطابق التوقعات الفلكية ، موضحاً أن الجرم اكتشف سنة 2017 وتبين من خلال الأرصاد الفلكية الماضية أنه قادم من خارج المجموعة الشمسية السماوي . 

وأضاف مجاهد بحسب توقعات علماء الفلك لـ " الوكيل الإخباري " أن يكون الجرم السماوي الغريب مركبة فضائية قادمة من خارج المجموعة الشمسية ولم يتم حسمه وهي توقعات فقط، مشيراً إلى أن شكله غير كروي وإنما ممدود يشبه "السيجار أو العصا ".

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وأكد أنه من خلال حركته يبدو وكأنه لا يتأثر بجاذبية الشمس، وهي صفات غريبة على جرم سماوي صخري والأول من نوعه يحمل هذه الصفات.


وقال مجاهد : " إن ما جاء في مقالي متوافق تماما مع علم الفلك الحديث، وليس فيه أي تضخيم أو تهويل، وأنا مسؤول تماما عما جاء فيه من معلومات، ولكن للأسف بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت عنوانا مثيرا على شكل (بوسترات) دون نشر المقال نفسه، أثارت الرأي العام وبأسلوب يؤكد أن مركبة فضائية تحمل مخلوقات ذكية قادمة من المجرة، ولزيادة الاثارة أرفق مواقع التواصل مع البوسترات صور لمركبات ومخلوقات فضائية من أفلام الخيال العلمي".


 




 

 


 

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