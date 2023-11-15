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الأربعاء، 15-11-2023 10:56 ص

مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على التَّعليمات الصَّادرة عن لجنة التَّعامل بالنَّباتات الطبيَّة والسَّير في إجراءات إصدارها حسب الأصول.

وتضمَّن القرار الموافقة على تعليمات استيراد النَّباتات لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة أو لغايات صناعيَّة مشروعة لسنة 2023م، وتعليمات زراعة وحصاد النَّباتات لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة أو لغايات صناعيَّة مشروعة لسنة 2023م، وتعليمات معالجة النَّباتات وأجزائها وإجراء العمليَّات التَّحويليَّة عليها لاستخلاص الموادّ الأوليَّة وتصنيع مشتقَّاتها لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة أو لغايات صناعيَّة مشروعة لسنة 2023م، وتعليمات تصدير النَّباتات أو بذورها أو أشتالها أو حصاد النَّباتات أو النَّباتات المعالجة أو المواد الأوليَّة المستخلصة أو المشتقَّات المُصنَّعة لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة أو لغايات صناعيَّة مشروعة لسنة 2023م.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على تنسيبات اللَّجنة المتعلِّقة بتحديد أنواع النَّباتات التي تستخدم لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة أو لغايات صناعيَّة مشروعة، واعتماد أماكن زراعتها، واعتماد مختبرات لفحصها، واعتماد جدول بدلات منح التَّراخيص المتعلِّقة بها.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (565) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

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