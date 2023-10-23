مجلس محافظة إربد يخصص 1.5 مليون لمشاريع البلدية

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس بلدية اربد الكبرى بالإنابة إبراهيم البطاينة اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني أولويات إنفاق مبلغ 1.5 مليون دينار خصصها مجلس المحافظة من موازنته للعام المقبل لغايات إنشاء مشاريع خدمية وتنموية داخل مناطق البلدية.

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وأشاد البطاينة باستجابة مجلس المحافظة بدعم عدد من المشاريع التابعة للبلدية في إطار تكاملية الأدوار والتعاون المشترك، مؤكدا أهمية هذه المشاريع الموزعة على مختلف مناطق البلدية في توفير خدمات البنية التحتية بالإضافة الى الجوانب التنموية والترفيهية والرياضية والشبابية.



وقال البطاينة إن اللقاء جاء بهدف التنسيق وإجراء الدراسات اللازمة لهذه المشاريع وفق جدول الأوليات الذي وضعته البلدية كخارطة طريق لعملها نحو تعزيز مكانة إربد كمدينة ذكية جاذبة للاستثمار.



من جانبه بين بني هاني، أن المبلغ المخصص من موازنة المجلس لعام 2024 لصالح مشاريع تخص بلدية اربد تتضمن المساهمة بإقامة سوق شعبي في منطقة الروضة شمال المدينة الحرفية بقيمة 300 ألف دينار، بالإضافة إلى إنشاء صالتين متعددتي الأغراض في منطقتي الهاشمية والنزهة.



وأوضح انه من المشاريع الأخرى التي تم التنسيق مع البلدية بشان المساهمة بإنجازها تتمثل بتعبيد وصيانة طرق في مناطق النصر والروضة والمنارة والرابية ومناطق شرق وشمال اربد.



وكشف بني هاني أن المجلس سيعمل سنويا على تخصيص جزء من موازنتها لدعم مختلف المشاريع التي تنفذها بلدية اربد خدمة للسكان.