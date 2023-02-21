مجلس محافظة الطفيلة يطلع على احتياجات المراكز الصحية

الوكيل الاخباري - بحث مجلس محافظة الطفيلة، بالتعاون مع مديرية الصحة في القصبة ولواء بصيرا، أبرز احتياجات المراكز الصحية، وإمكانية تجهيزها بالمعدات الطبية والسنية الحديثة من خلال شمولها بمخصصات المنحة الإسبانية البالغة 2 . 2 مليون دينار.



وجال رئيس مجلس المحافظة والأعضاء على المراكز الصحية في قصبة الطفيلة وبصيرا وغرندل لجهة حصر وتحديد أبرز احتياجاتها الفنية والبشرية، تلاها لقاءات مع اللجان الصحية والمجتمع المحلي والدوائر الحكومية المعنية.

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