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الثلاثاء، 19-12-2023 08:34 م

مجمع اللغة العربية الأردني يعلن نتائج مسابقاته الثقافية لعام 2023

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الوكيل الاخباري - أعلن مجمع اللغة العربية الأردني اليوم الثلاثاء، احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، نتائج مسابقاته الثقافية في دورتها الثامنة، بالتعاون مع مبادرة "ض".

وكرم المجمع بهذه المناسبة، وفقا لبيان صحفي صادر عن المجمع، محكمي الجوائز والخبراء الذين أشرفوا على تحكيم المشاركات وكذلك الفائزين، الذين جاءت نتائجهم ضمن فئات المسابقة على النحو التالي: "جائزة مسابقة أفضل كتاب مترجم"، ومنحت لأستاذ اللغة الإنجليزية وآدابها، الدكتور محمد عصفور عن كتابه "إدوارد سعيد، أماكن الفكر"، ومنحت "جائزة أفضل كتاب مؤلف"، مناصفة بين كل من: أستاذ اللغة الإنجليزية واللغويات في جامعة البترا، الدكتور محمود السلمان عن كتابه "في ثنايا الحيّ"، والكاتب والناقد المسرحي منصور علي عمايرة، عن كتابه "مسرح القناع".

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