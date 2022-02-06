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الأحد، 06-02-2022 08:35 م

محاضرة حول ضمانات المحاكمة العادلة في إربد

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات لواء الوسطية، غربي إربد، بالتعاون مع مركز عدل للمساعدة القانونية، اليوم الأحد، محاضرة توعوية عبر الاتصال المرئي حول "ضمانات المحاكمة العادلة"، بمشاركة مجموعة من الفتيات عضوات المركز.

وأكد المستشار القانوني، المحامي حازم الشخاترة، أن الحق في المحاكمة العادلة هو جزء من منظومة حقوق الإنسان وأحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون، مشيراً إلى أن معايير المحاكمة العادلة تشكل في حال تم الالتزام بها أحد أهم الضمانات التي تؤدي إلى حماية الإنسان من التمييز وحفظ حقوقه الإنسانية.

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