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الخميس، 03-12-2020 02:38 م

محافظ إربد: حظر التجول سيطبق في الصريح لمدة 24 ساعة و 22 شخصا بقبضة الامن

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الوكيل الاخباري - قرر محافظ اربد رضوان العتوم، بالتنسيق مع مديرية اوقاف اربد الثانية، منع اقامة صلاة الجمعة ليوم غد الجمعة، في بلدة الصريح تحوطا من حدوث اي تطورات على خلفية المشاجرة السابقة التي وقعت في البلدة قبل اسبوعين واصيب على اثرها خمسة اشخاص.
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وقال العتوم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، ان صلاة الجمعة لن تقام في الصريح للجمعة الثانية على التوالي، بسبب تطورات الاحداث التي رافقت مشاجرة وقعت بين اشخاص من عشيرتين من عشائر البلدة، مؤكدا ان حظر التجول الشامل المفروض يوم الجمعة سيطبق في الصريح لمدة 24 ساعة كاملة.

واشار العتوم الى ان 22 شخصا من المتهمين بالمشاركة في المشاجرة في قبضة الامن، وان التحقيقات ما زالت جارية، وان الاجهزة الامنية تتتبع عددا اخر من المتهمين بالتورط بالمشاركة في المشاجرة.

وفي الاطار ذاته، اعلن اليوم عن وفاة احد مصابي المشاجرة، حسب ما اكد مصدر امني مسؤول، في حين كثفت قوات مشتركة من الشرطة والدرك انتشارها في البلدة.

 




 

 


 

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