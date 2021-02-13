السبت 13-02-2021
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السبت، 13-02-2021 07:55 م

محافظ اربد : حملات على بؤر ساخنة لانتشار الوباء في اربد

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة خلية أزمة كورونا في محافظة إربد المحافظ رضوان العتوم، إن الأجهزة التنفيذية تتابع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا اتساقا مع الخطة التي وضعتها الحكومة في مواجهة تفشي الفيروس.
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وأضاف العتوم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، أن الخطة متكاملة وتغطي النواحي الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى أن أوامر وبلاغات الدفاع الصادرة عن الحكومة هي الخطوط العريضة التي تحدد استجابة الأجهزة التنفيذية .

وأشار الى وضع برامج تنفيذية على مستوى المحافظة والوحدات الإدارية تضمن متابعة الجهات الرقابية تقيد المواطنين والمحال التجارية بتعليمات السلامة العامة والوقاية من الفيروس بهدف السيطرة على الجائحة والحد من تأثيرها.

ولفت الى انه جرى تكثيف الحملات الممنهجة وعلى فترات ضمن الأوساط التجارية والمناطق التي تم رصدها وتحديدها من قبل المركز الوطني لإدارة الأزمات كبؤر ساخنة لانتشار الوباء.

 




 

 


 

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